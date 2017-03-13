Збірна України по футболу може провести товариський матч з Мальтою

Президент УПЛ Володимир Генінсон заявив про те, що не виключає варіанту перенесення фіналу Кубка України з 4 червня на 17 травня. При такому розкладі сезон в Україні завершиться 31 травня (на цей день заплановані поєдинки заключного туру УПЛ), що дозволить національній команді провести повноцінний збір напередодні виїзного матчу з Фінляндією, який відбудеться 11 червня, повідомляє Zbirna.

Читайте такожШевченко викликав дев'ять легіонерів на матч збірної України проти ХорватіїЗокрема, Генінсон зазначив: «У циркулярі УЄФА не вказана обов'язкова дата закінчення чемпіонату, але згідно цього циркуляру бажано завершити всі змагання до 31 травня. Ми прислухаємося до цих рекомендацій, до того ж у збірній країни є свої плани, і ми підемо їй назустріч, тому що це потрібно».

За інформацією видання, тренери "синьо-жовтих" у разі перенесення кубкового фіналу планують готуватися в Австрії, де буде зіграно контрольний поєдинок. В якості найбільш ймовірного суперника розглядається збірна Мальти. Орієнтовна дата спаринги – 5 червня.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна-Фінляндія відбудеться 11 червня.