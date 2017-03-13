Фреду продовжили дискваліфікацію до липня нинішнього року

12:18, 13 березня 2017
Футбол
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Гендиректор "Шахтаря" розповів про подробиці дискваліфікації.

Фред пропустить ще півроку / vk.com/footballhubua

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в ефірі програми «Великий футбол» розповів про ситуацію, що склалася з дискваліфікацією бразильського легіонера команди Фреда.

Про усунення:

- Я сподіваюся, що ми вже поставили крапку в цьому питанні. У Фреда були головні болі у результаті перельотів. Йому давали якісь ліки. Минуло дуже багато часу, і складно зрозуміти, яким чином те, що знайшли у нього, виявилося в крові. Було проведено багато аналізів, було багато розмов з самим футболістом, і ми прийшли до висновку: «щось не те» йому дали в збірній. Було дуже багато дискусій між юристами Фреда, ВАДА (Всесвітнє антидопінгове агентство – ред.) і КОНМЕБОЛОМ (Південноамериканська конфедерація футболу – ред.), і незабаром повинно було бути прийнято фінальне рішення. Сторони прийшли до угоди про відсторонення Фреда від футболу на 2 роки, починаючи з липня 2015-го року. Таким чином, він зможе повернутися вже в липні 2017-го.

Про рішення:

- Це рішення приймалося не спонтанно, переговори тривали місяць. Фред все розумів і був морально готовий. Ми вважаємо, що це ще непогано – могло бути куди гірше. Спортивний арбітражний суд, до якого справа, на щастя, не дійшло, взагалі не розглядає причин. Він підходить до закону прямо: прийняв допінг – відсторонений на 2 роки, причому з моменту винесення рішення. Стосовно штрафів – в них немає сенсу, тому що футболіст не винен.

Про контракти:

- Коли ми підписували новий контракт, ми знали, що буде розгляд даного питання та винесення рішення. Тому там є спеціальна опція, згідно з якою угода буде автоматично продовжена на термін можливої дискваліфікації гравця.

Про команду:

- Для Фонсеки Фред є ключовим виконавцем, це складна ситуація. З Фредом важко конкурувати, тому що це футболіст світового рівня, і він може грати в будь-якому клубі. У команді є гравці для ротації, які зможуть отримати свій час на полі під час відсутності бразильця.

Як повідомляв УНІАН, раніше WADA виграла апеляцію на продовження терміну дискваліфікації півзахисника «Шахтаря» за вживання допінгу.

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Теги: #Шахтар#УПЛ