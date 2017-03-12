"Шахтар" обіграв "Зорю" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився останній матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в якості номінального господаря поля приймала донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Гірники активніше почали матч і в середині першого тайму, на 26-й хвилині Марлос зробив ривок правим флангом і від лицьової лінії навісив на голову набігаючому Бернарду, який точно пробив у дальній кут - 0:1.

Свою перевагу гірники утримували до 60-ї хвилини. А на кінець години ігрового часу Калитвинцев навісив з кутового на ближню штангу і Ігор Харатін головою відправив м'яч у ворота - 1:1.

Втім, втримати нічию і наблизитися до київського "Динамо" в боротьбі за 2-3 місце луганчанам не вдалося. Вирішальний момент гри відбувся на 88-й хвилині. Після навісу з кутового Максим Малишев головою пробив точно у ворота, повз голкіпера Шевченка.

Таким чином, "Шахтар" набрав 59 очок і за підсумками туру вже на 16 балів випереджає "Динамо" (43) в боротьбі за титул чемпіона України. У "Зорі" залишилося 37 балів.