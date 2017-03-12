Київське "Динамо" програло "Зірці" у матчі Прем'єр-ліги

У Кропивницькому завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала київське "Динамо" і несподівано обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Мат завершився з рахунком 2:0.

Кияни активно розпочали матч і мали кілька моментів, щоб відкрити рахунок. Але, на 34-й хвилині рахунок відкрив Андрій Бацула. Сильний удар зі штрафного в дальній кут, і м'яч влітає у ворота. Примітно, що Артур Рудько не зміг відбити удар, який був спрямований саме туди, де був воротар.

Надалі гра не змінилася - "Динамо" мало перевагу, а господарі поля грали "другим номером". Тим не менш, на 71-й хвилині Павло Полегенько подвоїв перевагу своєї команди. Полегенько завдав класного удару зі штрафного над "стінкою", і м'яч влетів у дальній верхній кут. І в цьому епізоді Рудько не зміг виручити свою команду.

Таким чином, "Зірка" набрала 22 очки і вийшла на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" ж, за підсумками туру, може відстати від "Шахтаря" вже на 16 балів.

Заключний матч туру "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в Харкові в неділю ввечері.