УПЛ, 21-й тур, "Карпати" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають луцьку "Волинь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають останнє, 12-е і 10-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

У "Волині" 10 очок і вона на 9 балів відстає від "Зірки" з Кропивницького, яка йде на 9-му місці. У "Карпат" та "Дніпра" по 8 балів і вони ділять останні 11-12 місця в турнірній таблиці.

Такмі чином, обом командам вкрай необхідні очки в майбутньому матчі. Фаворитом на котируваннях букмекерських контор вважається команда зі Львова - 1,48 на перемогу проти 7,70 на суперника.

Матч у Львові розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.