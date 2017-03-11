УПЛ: "Чорноморець" несподівано програв "Сталі", "Олімпік" обіграв "Ворсклу"

В Одесі та Полтаві завершилися стартові матчі 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Чорноморець" несподівано програв "Сталі" з Кам'янського, а номінальний господар поля донецький "Олімпік" в результативному матчі обіграв "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

Долю матчу в Одесі вирішив єдиний епізод на 24-й хвилині коли курйозний гол забив Денис Васін. Азацький, намагаючись вибити м'яч у поле, потрапив у Васіна, і м'яч влетів у ворота.

У грі в Полтаві "Ворскла" відкрила рахунок на 21-й хвилині. Змістившись з флангу, Дмитро Хльобас класно пробив у дальній кут - Махарадзе в стрибку зачепив м'яч, але шкіряний снаряд від штанги залетів у сітку. А на 60-й хвилині Ребенов навісив з правого флангу і Артур Загорулько головою ефектно пробив у дальній кут - 2:0 на користь полтавчан.

А потім "Олімпіку" вдався суперкамбек. На 65-й хвилині після навісу від Парцванії захисник вибив м'яч на Моху Рхарсаллу, який точно пробив низом у дальній кут. На 69-й хвилині після навісу з кутового Дмитро Гришко з лінії воротарського не зумів пробити Сарнавського, але потім захисник Олімпіка сам же добив м'яч у ворота. Нарешті, на 72-й хвилині, Моху, гойднувши опонента, зліва увірвався в карний майданчик "Ворскли" і зробив простріл, а зігравший на випередження Іван Матяж ефектно п'ятою проштовхнув м'яч повз Сарнавського - 3:2.

Тур продовжиться двома матчами у суботу ввечері - "Карпати" проти "Волині", та "Олександрія" проти "Дніпра".