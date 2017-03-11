Прем'єр-ліга, 21-й тур, "Чорноморець" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які знаходяться на 6-му і 9-му місцях у турниной таблиці, відповідно.

"Чорноморець" набрав у попередніх 20 іграх 27 очок і веде відчайдушну боротьбу за потрапляння в 6-ку найсильніших за підсумками першого етапу змагань. Перемога в сьогоднішньому матчі гарантує одеситам достроково, за тур до закінчення першого етапу, попадання в елітну шістку.

"Сталь", в свою чергу, веде боротьбу за те, щоб не вилетіти з Прем'єр-ліги, і на даний момент має 18 очок і цілком комфортну перевагу над йдучими на 10-12 місцях "Волинню" (10), "Дніпром" і "Карпатами" (по 8).

Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.