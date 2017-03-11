Гендиректор "Шахтаря" запропонував ряд реформ в українській футбольній Прем'єр-лізі

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін в ефірі «Футбол NEWS» розповів про свій варіант реформування УПЛ:

- Ми хочемо спробувати змінити регламент і з наступного сезону спробувати зробити якийсь гібрид між форматом турніру, який проводиться в Бельгії і тим, що є сьогодні у нас.

Ідея полягає в наступному: для того, щоб на кожному з етапів був присутній глядацький інтерес і інтрига, ми хочемо запропонувати залишити формат в два етапи. Але 12-я команда вибуває відразу, клуби, що зайняли 11 і 10 місця, будуть грати стикові матчі з командами з Першої ліги, які посіли, відповідно, 2 і 3 місце в турнірній таблиці. Потім, команда, яка займе перше місце з другої шістки, також буде грати стикові матчі з командою, яка бере участь в єврокубках.

Таким чином, до самого кінця чемпіонату у нас буде збережена інтрига і ось ці стикові матчі, думаю, будуть за рейтингом і кількістю вболівальників на трибунах нічим не гірше дербі «Шахтаря» і «Динамо». Я вважаю, що ми повинні рухатися тільки в цьому напрямку. Ситуація складна, клуби зникають, але нам потрібно думати, як зробити чемпіонат краще і цікавіше.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні на другому етапі 12 команд будуть поділені на дві шістки і ніяких стикових матчів не передбачено. Путівки в єврокубки будуть розігрувати, виключно, команди Топ-6 української Прем'єр-ліги.