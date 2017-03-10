Гравець київського "Динамо" Віда викликаний в збірну Хорватії на матч з Україною, Гонсалес - в збірну Парагваю

В клубний офіс «Динамо» (Київ) надходять факси з національних федерацій різних країн, в яких повідомляється про виклик футболістів команди в свої збірні, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Черговий виклик у збірну Хорватії отримав захисник Домагой Віда. Майбутній матч кваліфікації на ЧС-2018 буде особливо принциповим для Віди, оскільки він зіграє проти України, в якій виступають його одноклубники.

Читайте такожФанати України і Хорватії уклали угоду про "ненапад" під час відбіркового матчу ЧС-2018Також «картаті» проведуть один товариський матч – 28 березня підопічні Анте Чачіча зіграють в Таллінні проти Естонії (19:00).

А ось парагваєць Дерлис Гонсалес буде захищати честь своєї країни в двох офіційних поєдинках. 23 березня парагвайці будуть приймати в Асунсьйоні, на стадіоні «Дефенсорес дель Чако», збірну Еквадору (початок – о 20:00), а 28 березня зіграють на виїзді у Сан-Паулу, на стадіоні «Арена Корінтіанс», проти Бразилії (початок – о 21:45).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Хорватія відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні «Максимір», початок – о 20:45 за місцевим часом.