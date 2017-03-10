Шевченко викликав дев`ять легіонерів на матч збірної України проти Хорватії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав для участі у зборі, що передуватиме відбірному матчу чемпіонату світу 2018 року проти команди Хорватії, гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, повідомляє Федерація футболу України.

Читайте такожШевченко: У збірній можуть з'явитися нові іменаВиклики до національної команди отримали Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина).

Повний склад національної команди, яка готуватиметься до матчу з хорватами, буде оголошено наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового циклу ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться 24 березня в Загребі.