Відбулося жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги сезону 2016/17

На столичному НСК "Олімпійський" відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, за підсумками якого став відомий календар останніх 10 турів змагань сезону 2016/17, повідомляє УПЛ.

Так, згідно з календарем, у стартовому турі другого етапу (базова дата - 1 квітня) переможець першого етапу донецький "Шахтар" проведе матч з третьою командою турнірній таблиці (ймовірно, луганська "Зоря"). Гра відбудеться на полі Команди 3. Команда 2 (на даний момент київське "Динамо") зіграє в гостях з Командою 5 ("Олімпік" Донецьк), Команда 6 ("Чорноморець" Одеса) прийме Команду 4 ("Олександрія").

Як повідомляв УНІАН, на даний момент вже відомі чотири команди, які увійшли в 6-ку найсильніших другого етапу змагань - "Шахтар", "Динамо", "Зоря" та "Олександрія". Ще на два місця претендують "Олімпік", "Чорноморець" і полтавська "Ворскла".

"Зірка" (Кропивницький), "Сталь" (Кам'янське), "Волинь" (Луцьк), "Дніпро" і "Карпати" (Львів) вжо точно будуть грати в турнірі другої 6-ки УПЛ.