Мутко не пройшов перевірку ФІФА і не зможе балотуватися в раду організації

Глава Російського футбольного союзу Віталій Мутко не зміг пройти перевірку на відповідність вимогам ФІФА та не може балотуватися на обрання в раду організації, повідомляє ТАСС з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що причиною стала друга посаду Мутко в уряді РФ, а не розслідування ФІФА з приводу доповіді ВАДА про допінгові махінації в Росії. ФІФА виступає проти державного втручання у футбол.

Вибори в раду ФІФА пройдуть на конгресі УЄФА в Хельсінкі 5 квітня. Після того, як кандидатура Мутко відпала, у виборах візьмуть участь всього 4 кандидата на 4 місця в європейській раді.

Мутко входив у виконком ФІФА з 2009 року.