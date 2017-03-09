Зозуля розірвав контракт з "Райо Вальєкано" - ЗМІ

Український нападник Роман Зозуля більше не є гравцем Райо Вальєкано, повідомляє Isport з посиланням на іспанську Marca.

Сторони досягли угоди щодо розриву контракту.

Розрив контракту відбувся за так званим «випадком Зозулі» – українець отримає можливість бути заявленим за четверту команду по ходу сезону спеціальним рішенням ФІФА.

Як повідомляв УНІАН в останній день зимового трансферного вікна Роман Зозуля перебрався в Райо Вальєкано на правах оренди. Однак фанати мадріского клубу зірвали перехід українця, звинувативши його в нацизмі.

Представники Райо, в свою чергу, звернулися до Зозулі з пропозицією продовжити кар'єру в Вальєкано, гарантуючи йому повну безпеку на полі і поза ним, але Роман відхилив її.

Згідно з правилами ФІФА Зозуля не міг грати за жодну команду до літа, але спеціальним рішенням ФІФА він отримав дозвіл виступити за четверту команду в одному сезоні.