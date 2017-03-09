Зозуля розірвав контракт з "Райо Вальєкано" - ЗМІ
Український футболіст отримав статус вільного агента.
Український нападник Роман Зозуля більше не є гравцем Райо Вальєкано, повідомляє Isport з посиланням на іспанську Marca.
Сторони досягли угоди щодо розриву контракту.
Розрив контракту відбувся за так званим «випадком Зозулі» – українець отримає можливість бути заявленим за четверту команду по ходу сезону спеціальним рішенням ФІФА.
Як повідомляв УНІАН в останній день зимового трансферного вікна Роман Зозуля перебрався в Райо Вальєкано на правах оренди. Однак фанати мадріского клубу зірвали перехід українця, звинувативши його в нацизмі.
Представники Райо, в свою чергу, звернулися до Зозулі з пропозицією продовжити кар'єру в Вальєкано, гарантуючи йому повну безпеку на полі і поза ним, але Роман відхилив її.
Згідно з правилами ФІФА Зозуля не міг грати за жодну команду до літа, але спеціальним рішенням ФІФА він отримав дозвіл виступити за четверту команду в одному сезоні.