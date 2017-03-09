Чемпіон світу і Європи у складі збірної Іспанії Хабі Алонсо оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник німецької "Баварії" і збірної Іспанії з футболу Хабі Алонсо прийняв рішення завершити кар'єру влітку 2017 року, повідомляє німецька газета Bild з посиланням на запис гравця в Twitter.

35-річний півзахисник не буде шукати собі нову команду після закінчення контракту з "Баварією" влітку 2017 року.

Алонсо - чемпіон світу 2010 року. Також він двічі ставав чемпіоном Європи 2008 і 2012 роках.

На клубному рівні Алонсо виступає за "Баварію" з 2014 року. Раніше він грав за іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль", з якими по одному разу вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

У поточному сезоні він провів за "Баварію" 18 матчів, в яких забив три голи.