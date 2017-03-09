Збірна України опустилася на 31-е місце в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних команд, в якому збірна України опустилася з 30-го на 31-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У команди Андрія Шевченка 798 балів.

Читайте такожЗбірна України з футболу відмовилася від товариського матчу 28 березня - ЗМІУкраїну, а також команди США та Боснії і Герцеговини обігнала збірна Сенегалу, яка піднялася з 31-го на 28-е місце. Найближчий суперник українців у відбірковому цикде ЧС-2018 збірна Хорватії, як і раніше, знаходиться на 16-му місці.

У ТОП-10 світового рейтингу ніяких змін не відбулося. Найсильнішими командами, як і раніше, є збірні Аргентини, Бразилії, Німеччини, Чилі, Бельгії, Франції, Колумбії,Португалії, Уругваю та Іспанії.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 6 квітня.