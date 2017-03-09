"Барселона" бурхливо відсвяткувала рекордну перемогу в Лізі чемпіонів над ПСЖ (відео)

Футболісти, тренерський штаб і персонал іспанської "Барселони" бурхливо відсвяткували вчорашню перемогу над французьким "Парі Сен-Жерменом" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Відео святкування викладено на клубному каналі You Tube.

Напередодні команда виграла з рахунком 6:1, перемігши за сумою двох матчів з підсумковим перевагою 6:5.

"Барселона" встановила рекорд Ліги чемпіонів - ще ніколи команді-учасниці турніру не вдавалося відігратися після програшу в першому матчі з рахунком 0:4.

При цьому, на 88-й хвилині "Барса" виграла з рахунком 3:1 і їй потрібно було забивати три голи для виходу в наступне коло змагань. Вирішальний гол барселонці забили на 4-й доданій арбітром хвилині до основного часу матчу.

Як повідомляв УНІАН, окрім "Барселони" в 1/4 фіналу ЛЧ вже вийшли ще один іспанський клуб "Реал" (Мадрид), а також німецька "Баварія" (Мюнхен) та "Боруссія" (Дортмунд).