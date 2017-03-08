"Барселона" розтрощила ПСЖ і зуміла вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів

У Барселоні і Дортмунді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в яких іспанська "Барселона" розгромила французький "Парі-Сен-Жермен", а німецька "Боруссія" - португальську "Бенфіку" з Лісабона, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Іспанії завершилася з рахунком 6:1, в той час як у Парижі господарі поля перемогли з рахунком 4:0 - 6:5 на користь "Барселони" за сумою двох матчів. "Барселона" встановила рекорд ЛЧ, відігравшись з 0:4 після першого матчу.

"Боруссія" програла "Бенфіці" в першому матчі з рахунком 0:1, але на своєму полі взяла більш ніж переконливий реванш - 4:0.

БАРСЕЛОНА - ПСЖ - 6:1

Голи: Суарес, 3 (1:0), Кюрзава, 40 - автогол (2:0), Мессі, 50 - з пенальті (3:0), Кавані, 62 (3:1), Неймар, 88 (4:1), Неймар, 90+1 - з пенальті (5:1), Роберто, 90+5 (6:1)

БОРУССІЯ Д - БЕНФІКА - 4:0

Голи: П'єр-Емерік Обамеянг, 5 (1:0), Крістіан Пулишич, 59 (2:0), П'єр-Емерік Обамеянг, 61 (3:0), П'єр-Емерік Обамеянг, 85 (4:0)