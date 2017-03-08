Шевченко: У збірній можуть з'явитися нові імена

Напередодні найважливішого матчу збірної України з футболу у відбірковому циклі ЧС-2018 проти команди Хорватії головний тренер українців Андрій Шевченко зазначив, що вже практично визначився зі складом команди і помітив, що в збірній можуть з'явитися нові імена, повідомляє Zbirna.com.

«Для початку нам треба визначитися зі списком футболістів, врахувати нюанси, пов'язані з їх ігровою практикою, і вже від цього відштовхуватися. Ні для кого ж не секрет, що ряд легіонерів не має зараз достатньої ігрової практики.

Всім нам треба розуміти, що буває відсутність ігрової практики, а буває відсутність мотивації. Для збірної це взагалі неприйнятно, з цією проблемою для початку треба розібратися в клубі.

У нас, на жаль, не така висока конкуренція, щоб відмовлятися від кращих гравців тільки з причини, що він не має практики в клубі. Повторюся, існують різні ситуації на різних позиціях, і ми їх враховуємо. Будемо шукати вихід.

Плануємо запросити 24-26 футболістів. Список сформований не до кінця. Кілька кандидатур ще треба допрацювати. Найголовніше, щоб не було травм.

Можуть з'явитися новачки в збірній? Можуть.

Проблемні позиції? Футболісти приїдуть на збір, ми все побачимо і зробимо висновки. Будемо шукати резерви всередині колективу, можливо, зробимо якісь перестановки, попросимо когось зіграти на іншій позиції», – розповів Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі. У цій грі зійдуться лідери групи відбіркового турніру ЧС-2018. Перемога дозволить збірної України переміститься з 2-го на 1-е місце в групі.