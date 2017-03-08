Фанати "Арсеналу" влаштували масовий протест проти тренера після другого розгрому від "Баварії" (відео)

11:57, 08 березня 2017
Футбол
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Лондонська команда двічі поступилася мюнхенцям з однаковим рахунком 1:5 в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Венгер покине команду після 21 року співробітництва / sports.ru

Розгромна домашня поразка "Арсеналу" від мюнхенської "Баварії" (1:5) в Лізі чемпіонів переповнило чашу терпіння фанатів "канонірів", повідомляє Єврофутбол.

Шанувальники англійського клубу влаштували масовий протест, закликаючи відправити у відставку головного тренера команди французького фахівця Арсена Венгера.

Як повідомляв УНІАН, лондонці поступилися мюнхенському гранду за сумою двох матчів з принизливим рахунком 2:10.

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