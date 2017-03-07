"Реал" і "Баварія" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів
23:42, 07 березня 2017Футбол
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Обидві команди повторно обіграли суперників з однаковим рахунком.
"Баварія" знову розгромила "Арсенал" / Reuters
У Неаполі та Лондоні завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в двох парах, де "Наполі" знову поступився мадридському "Реалу" (двічі по 1:3), а "Арсенал" - німецькій "Баварії" (двічі по 1:5), повідомляє офіційний сайт турніру.
Таким чином, "Реал" і "Баварія" впевнено вийшли у чвертьфінал змагань.
АРСЕНАЛ - БАВАРІЯ - 1:5
Голи: Уолкотт, 20 (1:0), Левандовскі, 55 (1:1 - з пенальті), Роббен, 68 (1:2), Дуглас Коста, 78 (1:3), Відаль, 80 (1:4), Відаль, 85 (1:5)
НАПОЛІ - РЕАЛ МАДРИД - 1:3
Голи: Мертенс, 24 (1:0), Рамос, 52 (1:1), Мертенс, 57 автогол (1:2), Мората, 90+1 (1:3)
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