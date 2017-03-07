"Реал" і "Баварія" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

У Неаполі та Лондоні завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в двох парах, де "Наполі" знову поступився мадридському "Реалу" (двічі по 1:3), а "Арсенал" - німецькій "Баварії" (двічі по 1:5), повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, "Реал" і "Баварія" впевнено вийшли у чвертьфінал змагань.

АРСЕНАЛ - БАВАРІЯ - 1:5

Голи: Уолкотт, 20 (1:0), Левандовскі, 55 (1:1 - з пенальті), Роббен, 68 (1:2), Дуглас Коста, 78 (1:3), Відаль, 80 (1:4), Відаль, 85 (1:5)

НАПОЛІ - РЕАЛ МАДРИД - 1:3

Голи: Мертенс, 24 (1:0), Рамос, 52 (1:1), Мертенс, 57 автогол (1:2), Мората, 90+1 (1:3)