Дискваліфікація Фреда за допінг продовжена — ЗМІ
21:02, 07 березня 2017Футбол
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WADA виграла апеляцію і домоглася збільшення терміну покарання
Фред знову може бути виключений з гри / vk.com/footballhubua
Півзахисник донецького "Шахтаря" бразилець Фред знову може буде відсторонений від футболу на тривалий термін, повідомляє Football Hub з посиланням на свої джерела.
За інформацією видання WADA оскаржила попередній піврічний термін покарання й домаглася продовження дискваліфікації.
Раніше повідомлялося, з посиланням на гендиректора донецького клубу Сергія Палкіна, що WADA вимагає продовжити дискваліфікацію спортсмена до двох років.
Фред пропустив перші півроку 2016-го через дискваліфікацію. Бразилець провалив допінг-тест під час Кубку Америки 2015 року. Вирок гравцю було винесено у грудні 2015 року.
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