Дискваліфікація Фреда за допінг продовжена — ЗМІ

Півзахисник донецького "Шахтаря" бразилець Фред знову може буде відсторонений від футболу на тривалий термін, повідомляє Football Hub з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання WADA оскаржила попередній піврічний термін покарання й домаглася продовження дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, з посиланням на гендиректора донецького клубу Сергія Палкіна, що WADA вимагає продовжити дискваліфікацію спортсмена до двох років.

Фред пропустив перші півроку 2016-го через дискваліфікацію. Бразилець провалив допінг-тест під час Кубку Америки 2015 року. Вирок гравцю було винесено у грудні 2015 року.