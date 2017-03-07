Тренер клубу англійської Прем'єр-ліги піде з посади після 21 сезону на чолі команди

Головний тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер повідомив футболістам своєї команди, що покине клуб після закінчення поточного сезону, повідомляє Sport.ua з посиланням на пост в Twitter італійського журналіста Танкреді Палмері.

67-річний французький фахівець Венгер очолює «Арсенал» з 1996-го року. З «канонірами» Венгер тричі вигравав чемпіонат Англії, 6 разів ставав володарем Кубка Англії і 6 разів завойовував Суперкубок Англії.

В єврокубках команда не перемагала жодного разу.

Раніше повідомлялося, що у Венгера є дуже щедра пропозиція з Китаю.