Тренер клубу англійської Прем'єр-ліги піде з посади після 21 сезону на чолі команди
16:33, 07 березня 2017Футбол
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Арсен Венгер працював в "Арсеналі" з 1996 року.
Венгер покине команду після 21 року співробітництва / sports.ru
Головний тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер повідомив футболістам своєї команди, що покине клуб після закінчення поточного сезону, повідомляє Sport.ua з посиланням на пост в Twitter італійського журналіста Танкреді Палмері.
67-річний французький фахівець Венгер очолює «Арсенал» з 1996-го року. З «канонірами» Венгер тричі вигравав чемпіонат Англії, 6 разів ставав володарем Кубка Англії і 6 разів завойовував Суперкубок Англії.
В єврокубках команда не перемагала жодного разу.
Раніше повідомлялося, що у Венгера є дуже щедра пропозиція з Китаю.
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