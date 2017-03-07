Жеребкування другого етапу футбольної Прем'єр-ліги відбудеться 10 березня

10 березня о 12:00 в Києві відбудеться жеребкування другого етапу чемпіонату України по футболу сезону 2016/17, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Згідно турнірній таблиці вже визначено чотири команди, які забезпечили собі місце в першій шістці, де будуть боротися за чемпіонство і єврокубки.

Це «Шахтар», «Динамо», «Зоря», «Олександрія». Ще на два місця претендують «Олімпік», «Чорноморець» і «Ворскла».

Також відомі п'ять команд, які будуть боротися за виживання: «Зірка», «Сталь», «Дніпро», «Волинь» і «Карпати».

Як повідомляв УНІАН, перший етап чемпіонату України по футболу серед команд Прем'єр-ліги завершиться 19 березня.

Старт другого етапу намічений на 1 квітня.