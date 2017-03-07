Екс-гравець "Динамо" Гусєв веде переговори з німецьким "Айнтрахтом" - ЗМІ
13:15, 07 березня 2017Футбол
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Українець, як вільний агент, може приєднатися до нової команди в будь-який момент.
Гусєв може в будь-який момент разпочати виступи в новій команді / fcdynamo.kiev.ua
Колишній півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв продовжує шукати собі новий клуб і веде переговори з середняком німецької Бундесліги, повідомляє Sportanalytic.com.
Агент гравця Вадим Шаблій раніше зізнавався, що його клієнт веде переговори з клубами з Америки та Азії, але справа набула нового повороту.
Зараз у підписанні Гусєва зацікавлений німецький "Айнтрахт", котрий узгоджує з гравцем і агентом умови потенційного переходу. Як відомо, Гусєв є вільним агентом, тому можу приєднатися до нової команди хоч зараз.
Як повідомляв УНІАН, Гусєв залишив київське "Динамо" в грудні минулого року. Разом з тим, гравець зазначав, що не має наміру завершувати кар`єру
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