Екс-гравець "Динамо" Гусєв веде переговори з німецьким "Айнтрахтом" - ЗМІ

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв продовжує шукати собі новий клуб і веде переговори з середняком німецької Бундесліги, повідомляє Sportanalytic.com.

Агент гравця Вадим Шаблій раніше зізнавався, що його клієнт веде переговори з клубами з Америки та Азії, але справа набула нового повороту.

Зараз у підписанні Гусєва зацікавлений німецький "Айнтрахт", котрий узгоджує з гравцем і агентом умови потенційного переходу. Як відомо, Гусєв є вільним агентом, тому можу приєднатися до нової команди хоч зараз.

Як повідомляв УНІАН, Гусєв залишив київське "Динамо" в грудні минулого року. Разом з тим, гравець зазначав, що не має наміру завершувати кар`єру