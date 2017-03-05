УПЛ: "Шахтар" переміг "Ворсклу" і зберіг 13-очковий відрив від "Динамо", "Карпати" сильніші "Олександрії"
23:23, 05 березня 2017Футбол
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Відбулися заключні матчі 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.
"Шахтар" обіграла "Волинь" завдяки точному удару Коваленко / shakhtar.com
В неділю відбулися чотири матчі української футбольної Прем'єр-ліги, в центральних з яких "Карпати" у Львові здолали "Олександрію", а "Волинь" у Луцьку програла донецькому "Шахтарю" з однаковим рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
«Волинь» - «Шахтар» - 0:1 (0:0)
Гол: Віктор Коваленко, 66
«Карпати» – «Олександрія» – 1:0 (1:0)
Гол: Ігор Худоб'як, 39.
«Сталь» – «Зірка» – 3:0 (0:0)
Голи: Роман Карасюк, 49, Денис Васін, 73, з пенальті, Роман Дебелко, 86.
«Ворскла» – «Зоря» – 1:2 (0:2)
Голи: В'ячеслав Шарпар, 73, з пенальті - Дмитро Гречишкін, 24, Владислав Калитвинцев, 45, з пенальті.
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