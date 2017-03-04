20-й тур УПЛ: "Динамо" дотиснуло "Олімпік", "Дніпро" не утримав перемогу над "Чорноморцем"

Київське Динамо вдома приймало донецький Олімпік. Перемогу господарям вдалося здобути завдяки голу Артема Бєсєдіна на 92-й хвилині матчу, як пише "Новое Время".

Таким чином, Динамо тимчасово скоротило відрив від лідируючого у чемпіонаті Шахтаря до 10 очок. Завтра, 5 березня, Шахтар проведе матч проти Волині.

Динамо — Олімпік 1:0

Гол: Бєсєдін, 90+2

Динамо: Рудько — Бурда (Морозюк, 73), Віда, Пантіч, Кадар — Шепелєв — Ярмоленко, Гармаш (Яремчук, 81), Буяльський (Сидорчук, 69), Гонсалес — Бєсєдін

Олімпік: Махарадзе — Парцванія, Гришко, Іллой-Айет, Немчанінов — Богданов (Брикнер, 87), Цимбалюк — Шестаков, Гошкодеря (Поступаленко, 64), Моха — Матяж (Федорів, 77)

Попередження: Гармаш, Ярмоленко — Цимбалюк, Иллой-Айет, Федорів

Дніпро на своєму полі грав проти Чорноморця. Гості змогли вирвати нічию на 75-й хвилині матчу не без допомоги воротаря Дніпра Андрія Луніна.

Дніпро — Чорноморець 1:1

Голи: Довбик, 14 — Хобленко, 75

Дніпро: Лунін, Адамюк, Лопиренок, Сваток, Влад — Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагієв (Баланюк, 71), Кочергін (Кожушко, 81), Луньов — Довбик

Чорноморець: Канівців — Люлька, Азацький, Хочолава, Каплієнко — Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалець (Хобленко, 74), Кабаев — Еліас

Попередження: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза

Вилучення: Хочолава