Зозуля точно не повернеться в "Райо Вальєкано" - агент

Таку інформацію повідомив менеджер гравця, Володимир Кузьменко, як передає Footballua.tv.

Нагальні питання сторони вирішували на відстані - зустрітися так і не вдалося. Допоміг їм відеозв'язок. Рішення, до якого прийшли Роман Зозуля і представники «Райо Вальєкано» та «Бетіс», наступне: мадридський клуб погоджується виконувати всі фінансові умови протягом шести місяців (саме стільки повинна була продовжуватися орендна угода) і не наполягає, щоб український форвард тренувався з командою.

Однак, головна мета Зозулі - мати ігрову практику. Як варіант розглядається можливість продовження кар'єри в США, де трансферне вікно залишається відкритим протягом цього місяця.

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Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко розповів, як проходять пошуки нової команди для його підопічного.

"До понеділка має вирішитися багато запитань як з боку «Бетіса», так і з боку «Райо Валькано». Що вже відомо – у «Райо Вальєкано» він не буде грати. Він завжди зможе повернутися до тренувань, але, на жаль, не зможе грати. Ми працюємо, щоб знайти іншу команду, щоб Роман зміг грати. Так як вже є дозвіл від ФІФА на те, щоб Роман грав за 4-ту команду в сезоні, ми в пошуку", - розповів агент.

Також він зазначив, що на даний момент варіантів взагалі ніяких немає. Є чемпіонати, де трансферні вікна ще відкриті, їх і розглядають.

"Нехай Роман спокійно тренується, а ми працюємо над пошуком 4-ої команди. Зараз він у Севільї з сім'єю, відпочиває до понеділка", - додав Кузьменко.