Півзахисник Громов залишив київське "Динамо"

Півзахисник Артем Громов, який з літа 2016 року виступав за київське «Динамо», отримав статус вільного агента, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Контракт між гравцем і ФК «Динамо» (Київ) був розірваний за обопільною згодою.

Громов уклав контракт з «Динамо» в кінці травня минулого року, угода набула чинності 1 липня. З того часу він провів за клуб 9 матчів у чемпіонаті України, один – в Кубку України, один – в Суперкубку і ще один – в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Динамо" залишив Олександр Гладкий, який пішов в оренду у львівські "Карпати" до кінця сезону.