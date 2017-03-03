Півзахисник Громов залишив київське "Динамо"
12:05, 03 березня 2017Футбол
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Гравець і клуб розірвали контракт за обопільною згодою.
Громов покинув київське "Динамо" / mig.com.ua
Півзахисник Артем Громов, який з літа 2016 року виступав за київське «Динамо», отримав статус вільного агента, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Контракт між гравцем і ФК «Динамо» (Київ) був розірваний за обопільною згодою.
Громов уклав контракт з «Динамо» в кінці травня минулого року, угода набула чинності 1 липня. З того часу він провів за клуб 9 матчів у чемпіонаті України, один – в Кубку України, один – в Суперкубку і ще один – в Лізі чемпіонів.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Динамо" залишив Олександр Гладкий, який пішов в оренду у львівські "Карпати" до кінця сезону.
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