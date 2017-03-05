Прем'єр-ліга, 20-й тур, "Волинь" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди, які займають 10-е і 1-е місця в турнірній таблиці, відповідно. На рахунку гірників 53 очки, у лучан - 10.

Виліт "Шахтаря" з єврокубків вже на першій стадії плей-офф - 1/16 фіналу - не позначився на бойовому настрої команди, яка через три дні виграла у драматичному матчі в полтавської "Ворскли", забивши переможний гол на останній хвилині гри - 2:1. Горянки, як і раніше налаштовані зберегти і, при можливості, збільшити перевагу над основним конкурентом "Динамо".

У свою чергу, "Волинь" бореться за збереження місця в елітному дивізіоні і також вкрай потребує очок.

Матч у Луцьку розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.