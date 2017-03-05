Прем'єр-ліга, 20-й тур, "Карпати" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі "Олександрію".

Зустрічаються команди, що займають останнє, 12-е і 4-е місця в турнірній таблиці, відповідно. На рахунку львів'ян 5 очок, в олександрійців - 32 бали.

Обом командам очки вкрай важливі. Львів'яни ведуть боротьбу за виживання в Прем'єр-лізі і прагнуть залишити останнє місце в турнірній таблиці. У свою чергу, "Олександрія" лише на 2 очки відстає від луганської "Зорі", яка йде на 4-му місці.

Матч у Львові розпочнеться о 14.00

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН