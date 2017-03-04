Прем'єр-ліга, 20-й тур, "Динамо" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на НСК "Олімпійський" донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 5-е місця в турнірній таблиці. На рахунку киян 40 очок, донеччан - 29.

"Динамо" в попередньому турі виграло дуже важливий матч у луганської "Зорі" в боротьбі за 2-е місце і тепер випереджає суперника на 6 очок. З іншого боку, перемогу також здобув донецький "Шахтар", який як і раніше випереджає киян на 13 балів. Тим не менш, киянам не можна втрачати очки, тому що "Зоря" все ще небезпечна в боротьбі за друге-третє місце.

"Олімпік" також веде боротьбу за потрапляння в підсумкову 6-ку за результатами першого етапу змагань та продовження боротьби за медалі та путівки в єврокубки.

Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 17.00

ТВ-трансляція - телеканал 2+2