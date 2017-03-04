Прем'єр-ліга, 20-й тур, "Дніпро" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція
13:50, 04 березня 2017Футбол
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У Дніпрі проходить стартовий матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.
footboom.com
Сьогодні в Дніпрі проходить стартовий матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає одеський "Чорноморець".
Зустрічаються команди,які займають 11-е і 6-е місця в турнірній таблиці ліги. На рахунку "Дніпра" на даний момент 7 очок, у "Чорноморця" - 26.
Для обох команд цей матч дуже важливий з турнірної точки зору. "Дніпро" бореться за те, щоб не зайняти останнє місце в УПЛ зі львівськими "Карптами". У свою чергу, одеситам потрібно потрапити в 6-ку кращих за підсумками змагань, щоб продовжити боротьбу за медалі і потрапляння в єврокубки на другому етапі.
Матч у Дніпрі розпочнеться о 14.00.
ТБ-трансляція - 2+2.
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