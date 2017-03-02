Донбас Арена та база "Шахтаря" перебуває під повним контролем озброєних людей - гендиректор клубу

Генеральний директор ФК Шахтар Сергій Палкін прокоментував тему захоплення в Донецьку стадіону та бази клубу, повідомляє прес-служба клубу.

"Якщо говорити про "Донбас Арені", то всі входи і виходи заблоковані озброєними людьми. Технічний персонал, офісні працівники також не мають можливості потрапити на стадіон. Дозволений вхід тільки черговій зміні. Їх роль і завдання - запобігати аварійним ситуаціям, які можуть виникнути.

Також 28 лютого озброєні люди проникли на територію спортивно-тренувальної бази ФК "Шахтар", вивели всіх людей, опечатали все майно і будівлі і поставили свою охорону. На даний момент база "Кірша" перебуває під повним контролем озброєних людей.

Якщо говорити про інфраструктуру футбольної академії, яка знаходиться в Донецьку, там займаються близько 200 дітей, то також були спроби контакту з нашими людьми представників самопроголошеної республіки з метою вплинути на роботу цих об'єктів. Поки все нормально, діти тренуються, але якщо буде надано якийсь вплив, то ми будемо змушені зупинити і цю роботу", - сказав Палкін.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого стадіон донецького Шахтаря – Донбас Арена – піддалася захопленню озброєних людей.