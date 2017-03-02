Тренер "Атлетика" Вальверде є фаворитом на пост наставника "Барселони" — ЗМІ

Головний тренер "Атлетика" з Більбао Ернесто Вальверде є пріоритетною кандидатурою на заміну звільненому влітку наставнику "Барселони" Луїсу Енріке, повідомляє SportArena з посиланням на Marca.

Напередодні головний тренер каталонців оголосив про те, що не буде продовжувати розрахований до літа контракт і покине команду після завершення поточного сезону.

За словами президента Барселони Жозепа Бартомеу, про можливість звільнення 46-річний фахівець говорив ще минулого літа, тому очевидно, що керівництво клубу опрацьовувало варіанти його наступників заздалегідь.

Читайте такожПСЖ розгромив "Барселону" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонівВальверде вважається найбільш оптимальним тренером для "синьо-гранатових" з ряду причин: в бутність гравцем він вже виступав за клуб і знає його зсередини, більшу частину своєї тренерської кар'єри працює в Ла Лізі і ставить командні інтереси вище особистих, відзначає видання.

Крім того, кілька років тому колишній спортивний директор "Барселони" Андоні Субісаррета вже розглядав 53-річного іспанського фахівця на роль головного тренера команди.

Чинний контракт Вальверде з "Атлетиком" закінчується майбутнім літом, проте, за інформацією видання, тренер, обізнаний про інтерес до нього з боку каталонців і не поспішає продовжувати угоду з баскським клубом.

Ернесто Вальверде вдруге в кар'єрі очолив "Атлетик" влітку 2013 року. В його активі виступ команди в Лізі чемпіонів-2014/15, перемога в Суперкубку Іспанії-2015, де клуб з Більбао розгромив по сумі двох зустрічей "Барселону" (4:0, та 1:1) і визнання з боку УЄФА найкращим тренером чемпіонату Іспанії-2015/16.

Серед інших кандидатур на заміну Луїсу Енріке ЗМІ виділяють головного тренера "Севільї" Хорхе Сампаолі і менеджера англійського "Евертона" Рональда Кумана.

Як повідомляв УНІАН, напередодні пізно ввечері Луїс Енріке оголосив про відхід з поста головного тренера "Барселони" по закінченні поточного сезону.