Головний тренер "Барселони" оголосив, що піде з клубу

46-річний фахівець допрацює до кінця сезону, а влітку не буде продовжувати контракт, повідомляє РБК з посиланням на офіційний сайт «Барселони».

«Готовий оголосити, що в наступному році я не буду тренувати «Барселону». По закінченні нинішнього сезону не буду продовжувати контракт. Я розмовляв про це з керівництвом клубу перед початком сезону, і мене попросили не поспішати. Тепер настав час прийняти рішення.

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Залишаю клуб, тому що мені потрібен відпочинок. Хочу подякувати керівництву клубу, гравцям і вболівальникам за підтримку. До кінця сезону залишилося три місяці. Ми знаходимося в складному становищі. Але якщо докладемо всі сили і зірки зійдуться потрібним чином, ми ще можемо досягти успіху», — заявив Луїс Енріке.

В матчі проти «Спортінга» у складі «Барселони» відзначилися Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Пако Алькасер, Неймар та Іван Ракітіч. Ще один м'яч гості забили в свої ворота. Мессі з 21 м'ячем зміцнив лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. Суарес з 19 голами — на другому місці.

«Барселона» набрала 57 очок і очолила турнірну таблицю Прімери. «Реал» вдома зіграв внічию з «Лас-Пальмасом» в матчі 25-го туру (3:3), відстає від каталонського клубу на одне очко, але має гру в запасі. На третьому місці — «Севілья» (52 очки).