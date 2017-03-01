Гладкий буде в оренді в "Карпатах" до кінця сезону, зарплату львів'яни платитимуть навпіл з "Динамо"

Львівські "Карпати" будуть платити зарплату форварду "Динамо" Олександру Гладкому разом з київським клубом, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Перехід Олександра Гладкого у Карпати підтвердив і генеральний директор львівського клубу Юрій Дячук-Ставицький.

«У нас є домовленість по Гладкому. Він дав згоду, Динамо дало згоду і ми дали згоду, щоб Гладкий був у нас. Мова йде про оренду до кінця сезону», — сказав Дячук-Ставицький в коментарі телеканалу Футбол 1.

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Відзначимо, що в поточному сезоні 29-річний Гладкий зіграв за "Динамо" 11 матчів у всіх турнірах, не забивши жодного гола.

Після 19 турів в активі "Карпат" п'ять очок і вони розташовуються на останньому 12-му місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.