Захисник "Динамо" Хачеріді переведений в дубль

Тренерський штаб «Динамо» відправив Євгена Хачеріді в дублюючий склад команди, повідомляє Sport.ua.

Сьогоднішнє тренування 29-річний захисник провів саме в дублі.

Читайте такожЗахисник "Динамо" Хачеріді спростував інтерес до нього з боку "Зеніту"Раніше Хачеріді не потрапив в заявку «Динамо» на матч з «Зорею» (2:1). Причиною цього стало небажання футболіста тренуватися в повну силу, через що у нього виник конфлікт з наставником «біло-синіх» Сергієм Ребровим. Гравець наполягав на тому, що у нього травма і він не може тренуватися на повну силу.

Контракт Хачеріді з «Динамо» закінчується влітку 2017-го, і, швидше за все, він піде з команди вільним агентом.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що Олександр Гладкий піде з "Динамо" в оренду у львівські "Карпати".