Зозуля отримав від ФІФА дозвіл грати за новий клуб

Нападник збірної України з футболу Роман Зозуля отримав від Міжнародної федерації футболу спеціальний дозвіл виступати за четвертий клуб протягом сезону, повідомляє Marca.

При цьому ФІФА, зробивши футболістові виключення за кількістю переходів за один сезон, дозволило йому заявитися тільки в чемпіонат, який грають за системою "весна-осінь". Нагадаємо, Зозуля починав сезон у "Дніпрі", потім поїхав до іспанського "Бетіса", а взимку мав перейти на правах оренди до "Райо Валекано". Однак через протест фанів мадридського клубу перехід зірвався.

Читайте також"Нацистський" скандал довкола Зозулі: у Харкові з'явилися білборди на підтримку футболіста Агенти гравця вже почали пошуки нового клубу для Зозулі. Сам він сказав, що готовий до будь-якого розвитку кар'єри.

Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція відкрила проти кривдників українського футболіста кримінальні справи.