Збірна України з футболу відмовилася від товариського матчу 28 березня - ЗМІ

Збірна України з футболу відмовилася від ідеї проведення товариського матчу 28 березня, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на свої джерела.

Відповідно в березні 2017 року "синьо-жовті" проведуть тільки відбірковий матч ЧС-2018 Хорватія – Україна, який відбудеться 24 березня в Загребі.

За інформацією видання, серед можливих суперників розглядалися збірні Албанії, Боснії і Герцеговини, а також Єгипту.

Раніше стало відомо, що заради зборів національної команди буде перенесено на п'ятницю, 17 березня, три матчі 22-го туру УПЛ з участю "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра", які спочатку планувалися на 18 березня.