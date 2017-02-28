Збірна України з футболу відмовилася від товариського матчу 28 березня - ЗМІ
18:31, 28 лютого 2017Футбол
1068
Команда проведе лише одну гру у наступному місяці.
Українці обійдуться без товариського матчу після гри з Хорватією / Reuters
Збірна України з футболу відмовилася від ідеї проведення товариського матчу 28 березня, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на свої джерела.
Відповідно в березні 2017 року "синьо-жовті" проведуть тільки відбірковий матч ЧС-2018 Хорватія – Україна, який відбудеться 24 березня в Загребі.
За інформацією видання, серед можливих суперників розглядалися збірні Албанії, Боснії і Герцеговини, а також Єгипту.
Раніше стало відомо, що заради зборів національної команди буде перенесено на п'ятницю, 17 березня, три матчі 22-го туру УПЛ з участю "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра", які спочатку планувалися на 18 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter