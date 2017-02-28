Клуби пішли на зустріч збірній в питанні перенесення матчів - президент УПЛ

Провідні клуби української футбольної Прем'єр-ліги перенесли свої матчі 22-го туру УПЛ на добу заради інтересів національної збірної, повідомляє footballua.tv з посиланням на президента УПЛ Володимира Генінсона.

Таким чином, матчі «Шахтаря» з «Олімпіком», «Динамо» з «Чорноморцем» і «Дніпра» з «Карпатами» відбудуться у п'ятницю, 17-го березня.

- Прийшов лист-прохання, щоб в суботу хлопці полетіли. Ми звернулися до всіх команд, поки знайшли розуміння. З цим ніяких проблем. Офіційно це буде тоді, коли ми призначимо тур. Всі клуби пішли на зустріч, вони згодні. В принципі, проблем немає, - зазначив Генінсон.

Завдяки цьому національна команда зможе почати тренувальний збір перед поєдинком з хорватами на наступний день. Тому Андрій Шевченко отримає тиждень на підготовку до ключового поєдинку в групі. Збір планує проводити в Австрії, звідки вже вирушить на поєдинок в Загреб.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що три провідних клуби України можуть провести свої матчі 22-го туру на день раніше запланованого терміну - 17-го березня.