Нападник київського "Динамо" Жуніор Мораєс переходить в клуб Суперліги Китаю

Нападник ФК «Динамо» (Київ) Жуніор Мораєс на правах оренди до закінчення сезону 2016/17 виступатиме за китайський клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь», повідомляє офіційний сайт київської команди.

За підсумками сезону 2016 року «Тяньцзінь Цюаньцзянь» став переможцем першої ліги чемпіонату Китаю і новий сезон, який стартує 4-го березня, почне в Суперлізі.

Читайте такожДинамівець Мораєс дискваліфікований на 5 матчів за бійку в матчі з "Шахтарем"Мораєс виступав за "Динамо" з літа 2015 року, став чемпіоном України сезону 2015/16 і володарем Суперкубка України 2016 року.

За півтора року провів в основному складі "Динамо" 36 ігор, забив 17 голів.