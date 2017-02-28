Український форвард Антонов підписав контракт з командою-аутсайдером чемпіонату Угорщини

30-річний екс-нападник збірної України і одеського "Чорноморця" Олексій Антонов за останні три роки змінив третій чемпіонат. Після виступів за "Актобе" в Казахстані і "Габалу" з Азербайджану, тепер Антонов став гравцем чемпіонату Угорщини, повідомляє GameBet.News.

Футболіст підписав угоду з клубом "Дьірмот", який замикає турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.

Раніше в нинішнє міжсезоння Антонов намагався працевлаштуватися в російському "Анжи" і в іншому угорському клубі - "Халадаш", однак у підсумку продовжить виступи в "Дьірмоті". У цій команді Антонов стане другим українцем. Раніше в "Дьірмот" перейшов екс-гравець донецького "Олімпіка" Володимир Танчик.

У турнірній таблиці чемпіонату Угорщини команда Танчика і Антонова замикає турнірну таблицю з 15 очками.

Як повідомляв УНІАН, Антонов - вихованець дніпропетровського футболу. Грав також у "Дніпрі", "Металісті", "Зорі", Іллічівці", "Кривбасі" і російській "Кубані"