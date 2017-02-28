Матчі туру УПЛ з участю "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра" будуть перенесені в інтересах збірної України

Три гри 22-го туру української Прем'єр-ліги буде проведено у п'ятницю, 17 березня, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на свої джерела.

Це матчі "Дніпро" – "Карпати", "Динамо" – "Чорноморець" і "Шахтар" – "Олімпік".

Цей перенос буде здійснено в інтересах збірної України на прохання тренерського штабу національної команди.

Читайте такожЗбірна України може провести товариський матч проти команди АлбаніїЯкщо календар туру буде схвалений, на наступний день після цих матчів, в суботу, 18 березня, збірна України відправиться на закордонний збір в Австрію для підготовки до матчу відбору на ЧС-2018 Хорватія – Україна.

Раніше вже повідомлялося про те, що головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко хоче перенести 22-й тур УПЛ, щоб краще підготуватися до матчу з Хорватією.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться у п'ятницю, 24 березня, в Загребі на стадіоні "Максимір".