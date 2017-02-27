Півзахисник Голодюк повернувся в "Карпати" з "Ворскли"

Півзахисник Олег Голодюк підписав із львівськими «Карпатами» контракт терміном на 1,5 року, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».

Останнім клубом хавбека була полтавська «Ворскла», за яку він виступав із червня 2016–го.

На рівні Ліги Парі-Матч за «Карпати», протягом десяти років, Олег Голодюк провів 167 поєдинків, у яких забив 13 голів. Досвідчений півзахисник відтепер гратиме за «зелено-білих» під 27-м номером.

Як повідомляв УНІАН, львівські "Карпати" напередодні програли одеському "Чорноморцю" з рахунком 0:1. Команда посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ - 5 набраних очок.