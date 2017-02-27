УЄФА оштрафував київське "Динамо" і турецький "Бешикташ" за заворушення на 60 тисяч євро

Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція (КДЕІ) УЄФА оштрафувала київське "Динамо" і "Бешикташ" за порушення під час матчу Ліги чемпіонів, повідомляє УЄФА.

Звинувачення на адресу київського "Динамо" висунуті у зв'язку з безладами на трибунах, використанням піротехніки, загородженням сходових проходів і недостатньою організацією безпеки на стадіоні.

Читайте такожУЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо матчу "Динамо" - "Бешикташ"Звинувачення на адресу "Бешикташа" пов'язані з безладами на трибунах, псуванням майна та використанням піротехніки.

За результатами сьогоднішнього рішення обидві команди оштрафовані на 60 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, матч, який пройшов 6 грудня в Києві, завершився перемогою "Динамо" з рахунком 6:0.