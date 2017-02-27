Моуріньо завоював перший трофей в якості тренера "Манчестер Юнайтед"

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, у фінальному матчі турніру на стадіоні "Уемблі" в неділю, 26 лютого, "Манчестер Юнайтед" обіграв "Саутгемптон" з рахунком 3:2.

Завдяки перемозі "МЮ" Моуріньо ще й зрівнявся з сером Алексом Фергюсоном і легендарним тренером 70-років Брайаном Клафом за кількістю перемог в Кубку англійської ліги за всю його історію - тепер у португальця теж чотири Кубки (перші три він завоював очолюючи "Челсі").

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"Мене зараз трохи переповнюють емоції, так. Завойовувати трофеї не просто, а тим більше так часто. Вантаж, який я сам звалив на себе, дуже важкий", - поскаржився журналістам після гри Жозе Моуріньо.

Тренер "МЮ" визнав, що матч проходив для його команди дуже непросто, "Саутгемптон" часом повністю перехоплював ініціативу і заслуговував того, аби принаймні перевести гру в додатковий час.

У першому таймі "Манчестер Юнайтед" вів із рахунком 2:0, але перед самою перервою пропустив один м'яч, а потім і другий відразу ж на початку другого тайму.

Результат матчу вирішив на 87-й хвилині нападник "МЮ" Златан Ібрагімович, який випередив захисників "Саутгемптона" у боротьбі за верховий м'яч із лінії воротарського майданчика.

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"У матчі, в якому суперник грав часом краще нас і по праву міг розраховувати на додатковий час, він самостійно вирішив результат матчу і подарував нам кубок", - прокоментував Моуріньо гру Ібрагімовича.

Сам Златан Ібрагімович наполягає на тому, що перемога стала результатом зусиль всієї команди.

"Це заслуга команди. Це те, навіщо я прийшов у "МЮ" - вигравати. І я виграю. Чим більше я виграю, то мені більше подобається. Чим старше стаєш, тим більше це приносить задоволення. Куди б я не приходив, я вигравав скрізь. Мені здається, нинішній трофей для мене вже 32-й за рахунком. А я казав, що так і буде!" - нагадав Ібрагімович.