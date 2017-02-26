"Шахтар" на останній хвилині вирвав перемогу у "Ворскли"

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав полтавську "Ворсклу" і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гірники з труднощами входили в гру і на початку матчу перевага була на боці полтавців. А в середині першого тайму вони його реалізували в гол. На 27-й хвилині гол забив Дмитро Хльобас. Контратака Ворскли по центру завершилася тим, що Мякушко зробив передачу Хльобасу на хід, і той м'яким ударом перекинув м'яч через П'ятова, який далеко вийшов з воріт.

Наприкінці першого і початку другого тайму "Ворскла" утримувала свою перевагу, і тільки на 63-й хвилині "Шахтар" зрівняв рахунок. Ісмаїлі пробив по воротах, Богдан Шуст відбив м'яч, який Віктор Коваленко головою добив у ворота. Втім, номінальні гості не опустили рук і продовжували боротися, тепер вже за нічию. Тим не менш, на 90-й хвилині, Густаво Бланко-Лещук пробив у створ воріт, Шуст відбив м'яч перед собою, а Факунда Феррейра, опинившись першим на м'ячі, пробив у дальній кут - м'яч від штанги закотився у ворота - 2:1.

Таким чином, за підсумками туру "Шахтар" зберіг перевагу над київським "Динамо" у 13 очок - 53 проти 40. У "Зорі" 34 очки, "Олександрії" - 32, "Олімпіка" - 29 і "Чорноморця" - 26.

Ці команди входять до Топ-6, яка потенційно продовжить боротьбу за медалі УПЛ на другому етапі змагань. Місце в шістці найсильніших вже гарантували собі чотири кращі команди на даний момент.