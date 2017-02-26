"Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Кропивницькому завершився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Дніпро" і зіграла внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Господарі поля набагато активніше розпочали матч і вже на 11-й хвилині гол забив Артем Сітало. Провал у центрі оборони "Дніпра" призвів до того, що після передачі Полегенько його партнер Сітало в дотик відправив м'яч у ворота.

"Дніпро" швидко вирівняв гру, а на 42-й хвилині зрівняв рахунок. М'яч у штрафному майданчику відскочив від спини Кучеренко до Ротаня, який спокійно відправив м'яч у ворота.

Як повідомляв УНІАН, заключний матч туру "Шахтар" - "Ворскла" відбудеться у неділю ввечері.