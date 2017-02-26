"Чорноморець" обіграв "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги

В Одесі завершився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" на своєму полі приймав львівські "Карпати" і виграв з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

По ходу гри одесити мали невелику перевагу, але довго не могли її реалізувати. Тим не менш, до кінця гри втримати нічию аутсайдер турніру не зміг.

На 73-й хвилині Кабаев несподіванно пробив зі штрафного з правого флангу, Боровик в падінні відбив м'яч в штангу і після відскоку Євген Смирнов добив м'яч у сітку.

Таким чином, одесити набрали дуже важливі 3 очки. З урахуванням того, що полтавська "Ворскла" сьогодні ввечері проводить матч з донецьким "Шахтарем", одесити можуть претендувати на те, що в самоті залишаться на 6-му місці в турнірній таблиці за підсумками туру.