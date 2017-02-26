Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Чорноморець" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбудеться матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме на своєму полі львівські "Карпати".

Зустрічаються команди, які займають 7-е і останнє 12-е місця в турнірній таблиці ліги.

На рахунку одеситів 23 бали і вони ведуть боротьбу за 6-7 місця з полтавською "Ворсклою". У "Карпат" 5 балів за 11 набраних. Команда на початку сезону була позбавлена 6 очок Дисциплінарним комітетом ФІФА.

Матч "Чорноморець" - "Карпати" розпочнеться о 14.00

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.