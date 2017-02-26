Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Чорноморець" - "Карпати": відео онлайн-трансляція
13:55, 26 лютого 2017Футбол
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В Одесі поновлюється футбольний сезон після зимової перерви.
vk.com/fc__chernomorets
Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбудеться матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме на своєму полі львівські "Карпати".
Зустрічаються команди, які займають 7-е і останнє 12-е місця в турнірній таблиці ліги.
На рахунку одеситів 23 бали і вони ведуть боротьбу за 6-7 місця з полтавською "Ворсклою". У "Карпат" 5 балів за 11 набраних. Команда на початку сезону була позбавлена 6 очок Дисциплінарним комітетом ФІФА.
Матч "Чорноморець" - "Карпати" розпочнеться о 14.00
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
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